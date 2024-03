Il programma. Domani la ripresa. Domenica trasferta a casa Baldaccio

Potrebbe essere domenica prossima il giorno in cui la Robur taglierà il suo traguardo. Il pareggio con il Signa, conquistato in extremis, è stata una bella botta di entusiasmo, in vista della trasferta che attende i bianconeri: avversario di turno la Baldaccio Bruni. I biancoverdi, reduci dal pareggio per 2-2 a Foiano, sono attualmente noni, con 35 punti all’attivo. Alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni della squadra che ieri, nel fango del Berni, ha speso davvero tantissimo, e in particolare degli infortunati Cristiani e Masini. Se il primo dovrebbe rientrare dopo la pausa, il secondo spera di recuperare dal problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite. Ma sarà a disposizione, soltanto se l’infortunio sarà superato al 100 per cento, per non correre rischi e tempi di attesa più lunghi.