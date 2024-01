Il programma. Domani la ripresa. Sabato a Colle anticipo con l’Asta

Tornato alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi, il Siena riprenderà la preparazione domani, al campo sportivo di Uopini. Nel mirino della Robur la gara esterna con l’Asta Taverne: la sfida andrà in scena sabato al Gino Manni di Colle Val d’Elsa, stadio che può ospitare i tifosi bianconeri (domenica la Colligiana sarà impegnata in casa con l’Audax Rufina). Non sarà sicuramente della partita Cristiani: il centrocampista è alle prese con una lesione muscolare e ne avrà per almeno un mesetto, nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori accertamenti che chiariranno i tempi effettivi di recupero. In infermeria anche Aseged Ivan, out per una distorsione alla caviglia. Hanno recuperato Cavallari il Bertelli, già arruolati per la partita di ieri con il Terranuova Traiana: il centrale ha anche giocato uno scampolo di partita. Alla ripresa saranno comunque valutate le condizioni dei bianconeri ed eventuali acciacchi.