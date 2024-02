Il programma. Domani la ripresa. Sabato l’anticipo contro lo Scandicci

Riprenderanno domani gli allenamenti del Siena, atteso dalla partita con lo Scandicci. La sfida andrà in scena in anticipo, sabato, allo stadio Bozzi-Due Strade, per permettere ai tifosi bianconeri di potervi assistere. Massima attenzione: la squadra di Ventrice, al momento al quarto posto in classifica, sta attraversando un ottimo momento, non perde da cinque giornate (l’ultima sconfitta l’1-3 con il Signa di metà gennaio) ed è reduce da tre vittorie consecutive.

L’attaccante Niccolò Del Pela, tra l’altro, guida la classifica cannonieri del girone con 14 reti realizzate.

Alla ripresa degli allenamenti, a Uopini, saranno da valutare le condizioni di Cristiani e Aseged Ivan, i due bianconeri ancora in infermeria. Salvo che la partita di ieri con il Pontassieve non abbia lasciato strascichi, non dovrebbero esserci altri bianconeri indisponibili.