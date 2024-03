Il programma. Eccellenza, esame Castelfidardo per la Civitanovese. Prima categoria, la leader Settempeda a Esanatoglia Domani si disputano le gare dell'11ª giornata di ritorno in Eccellenza, con Civitanovese in testa alla classifica. Oggi, in Prima categoria, si gioca la 9ª giornata di ritorno con Settempeda al comando.