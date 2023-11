Il programma. Già oggi la ripresa. Cavallari da valutare. Boccardi ancora out

In vista del turno infrasettimanale di mercoledì sul campo del Signa – fischio di inizio alle 14,30 – gli allenamenti della Robur riprenderanno già nella giornata di oggi sul campo di Uopini. Saranno da valutare le condizioni dei lungodegenti Boccardi e Ravanelli, anche se mister Magrini sa già di non averli a disposizione (per il classe 2005 è in programma un piccolo intervento). Da vedere anche se la distorsione alla caviglia che Cavallari ha rimediato ieri alla fine del primo tempo ha lasciato strascichi. Il difensore, dopo l’infortunio, è rimasto in campo per quasi tutta la ripresa.

Intanto questo pomeriggio, con start alle 14,30, si giocheranno gli altri incontri dell’undicesima giornata. Le gare in calendario sono Castiglionese-Audax Rufina, Firenze Ovest-Pontassieve, Fortis Juventus-Rondinella Marzocco, Lastrigiana-Scandicci, Nuova Foiano-Signa, Mazzola-Baldaccio Bruni. Riposa: Terranuova Traiana. Di seguito la classifica aggiornata (oltre a Siena-Colligiana, si è giocato ieri pomeriggio anche l’anticipo Sinalunghese-Asta, terminato 1-1): Siena* 23; Castiglionese 19; Nuova Foiano 18; Terranuova Traiana* 15; Signa* 14; Mazzola, Scandicci e Sinalunghese 13; Baldaccio Bruni* 12; Colligiana* e Fortis Juventus* 11; Rondinella Marzocco* e Audax Rufina 10; Asta e Lastrigiana* 8; Firenze Ovest* 4; Pontassieve 3

(*hanno già osservato il turno di riposo).