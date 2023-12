Il programma. Gli allenamenti riprendono il 28. Morosi squalificato

La Robur, dopo la trasferta di ieri al Gino Bozzi, potrà godere di qualche giorno di riposo. Gli allenamenti dei bianconeri riprenderanno giovedì prossimo, 28 dicembre, sul campo di Uopini, e proseguiranno fino a sabato 30 (con Bianchi e compagni che saranno impegnati, probabilmente, in un allenamento congiunto). Poi ancora una breve pausa: la preparazione ‘regolare’ partirà il 3 gennaio, in vista della prima partita del nuovo anno, ovvero il turno infrasettimanale di mercoledì 10 gennaio (alla prima giornata la squadra di Magrini osserverà il turno di riposo): i bianconeri ospiteranno la Forti Juventus. Per la gara dovrebbero tornare a disposizione gli infortunati Masini e Cristiani, ieri pomeriggio nella tribuna del Due Strade, ad assistere alla sfida dei loro compagni con la Rondinella. Saranno poi da valutare le condizioni di Cavallari, uscito anticipatamente dal campo per una botta: soltanto nei prossimi giorni si potrà capire l’entità dell’infortunio. Non sarà sicuramente della partita Morosi: per il terzino destro, già nell’elenco dei diffidati, con il giallo rimediato ieri, scatterà la squalificata. Stesso dicasi per mister Magrini, che si è preso il rosso diretto dalla panchina.