Il programma. Il match Palmense-Appignanese mette in palio punti salvezza

Si torna a giocare nei campionati regionali dopo la sosta per le festività pasquali e per il Torneo delle Regioni. Oggi si va in campo in Promozione e Prima categoria, domani in Eccellenza.

Eccellenza. Domani. alle 16 la 12ª giornata di ritorno: Castelfidardo-Maceratese: Pigliacampo di Pesaro; Jesina-Osimana: El Mouhsini di Pesaro; K Sport Montecchio Gallo-Azzurra Colli: Animento di Macerata; Montegranaro-Montegiorgio: Latuga di Pesaro; Montefano-Urbino: Ambrosino di Nola; Monturano-Campiglione Chiesanuova: Cacchiarelli di San Benedetto; Sangiustese-Urbania: Cocci di Ascoli; Tolentino-Civitanovese: Polizzotto di Palermo.

Classifica. Montefano 48; Civitanovese 47; Chiesanuova 45; Urbino 44; Castelfidardo 42; K Sport Montecchio Gallo, Maceratese, Montegranaro 39; Osimana 37; Urbania 35; Tolentino 33; Jesina 27; Sangiustese 21; Montegiorgio, Monturano Campiglione 19; Azzurra Colli 16.

Promozione. Alle 16 le gare della 12ª giornata di ritorno. Oggi: Aurora Treia-Casette Verdini: Gasparoni di Jesi; Elpidiense Cascinare-Trodica: Tasso di Macerata; Matelica-Sangiorgese M. (ore 15): Del Piccolo di Pesaro; Monticelli-Atletico Centobuchi (ore 14.30): Pasqualini di Macerata; Palmense-Appignanese: Laura Mancini di Macerata; Rapagnano-Porto Sant’Elpidio: Ferroni di Fermo; Vigor Castelfidardo-Cluentina: Serpentini di Fermo. Domani alle 15: Potenza Picena-Corridonia: Negusanti di Pesaro.

Classifica. Matelica 57; Atletico Centobuchi, Vigor Castelfidardo 47; Trodica 41; Corridonia 40; Monticelli 38; Cluentina 34; Sangiorgese Monterubbianese, Casette Verdini, Porto Sant’Elpidio 33; Elpidiense Cascinare, Palmense 31; Appignanese 29; Aurora Treia 23; Rapagnano 21; Potenza Picena 18.

Prima categoria. Oggi alle 16 le gare della 11ª giornata di ritorno. Caldarola-Montecosaro (ore 15): Cerolini di Macerata; Camerino-Montecassiano: Ciccioli di Fermo; Cingolana San Francesco-Portorecanati: Lanciani di Macerata; Esanatoglia-Elite Tolentino: Biagini di Pesaro; Folgore Castelraimondo-Passatempese: Pucci di Pesaro; Pinturetta Falcor-Montemilone Pollenza (ore 15): Crincoli di Ascoli; Urbis Salvia-San Claudio: Fontinovi di Fermo; Vigor Montecosaro-Settempeda: Sabbouh di Fermo.

Classifica: Settempeda 58; Vigor Montecosaro 50; San Claudio, Montecassiano* 43; Passatempese 40; Folgore Castelraimondo 36; Portorecanati 35; Elite Tolentino 31; Camerino 30; Montecosaro 28; Urbis Salvia, Cingolana San Francesco 27; Montemilone Pollenza 24; Pinturetta Falcor, Caldarola 23; Esanatoglia* 14. * una gara in meno