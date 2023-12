Il programma. Mazzola, domani l’impegno a Signa. Il via è alle 14,30

Sarà il Mazzola la prima squadra senese a scendere in campo nel prossimo fine settimana. Il club biancoceleste ha ufficializzato, come da accordi intercorsi tra le due società, l’anticipo della trasferta allo stadio del Bisenzio di Signa, alle 14,30 di domani (ad aprire il decimo turno, questo pomeriggio, sarà invece il confronto Scandicci-Fortis Juventus, sempre alle 14,30). I ragazzi di Argilli affronteranno la terza della classe, forti del successo sulla Fortis Juventus. Tutte le altre partite in programma si giocheranno sabato, allo stesso orario. La Colligiana (23 punti), in striscia positiva da sei giornate (i biancorossi non perdono dall’11 novembre, al Berni di Badesse con il Siena), ospiteranno al Manni la Nuova Foiano. La Sinalunghese (23 punti) busserà alla porta del Terranuova Traiana, mentre l’Asta (16 punti) aprirà le proprie porte al Firenze Ovest. Gli arancioblu di Bartoli, che giocheranno a Uopini, dove hanno debuttato domenica scorsa, dopo aver attraversato un momento delicato, si sono rimessi in corsa, verso la salvezza: si presenteranno all’appuntamento forti di due vittorie e un pareggio e nessuna rete subita.