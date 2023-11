Il programma. Oggi altre due gare, ritorno il 6 dicembre

Oggï si giocano solo tre partite per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. Oltre a Biagio Nazzaro-Moie Vallesina si giocherà in contemporanea (ore 14.30) Valfoglia-Pergolese al Comunale Ca’ Gallo di Montecalvo in Foglia. Alle 18.30 invece si disputerà la sfida tra Matelica e Potenza Picena al Giovanni Paolo II di Matelica. L’altra partita di andata dei quarti, tra Porto Sant’Elpidio e Atletico Centobuchi, si disputerà solo fra una settimana, il 22 novembre (ore 14.30). Le partite di ritorno sono tutte in programma mercoledì 6 dicembre. Squalificati. In Coppa Italia di Promozione una giornata di squalifica a Gubinelli (Matelica), Felic (Potenza Picena), Terranova (Biagio Nazzaro) e Marinelli (Pergolese). Dopo le partite di Coppa Marche di Prima categoria disputate la scorsa settimana invece una giornata di squalifica per Baro (Real Cameranese), Troilo (Sampaolese) e Micheli (Lunano). Squalifica per una gara anche per Andrea Salvi, allenatore della Falco Acqualagna.