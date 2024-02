Il programma. Oggi inizia anche il torneo femminile

E oggi inizia anche il torneo femminile. Dunque sarà un martedì con in campo alle 15 la 1ª giornata del gruppo B della 74ª Viareggio Cup e la 1ª giornata del girone unico della 5ª Viareggio Women’s Cup.

Maschile. Questo il programma odierno con tutte le gare alle ore 15 tranne una: nel girone 4 Empoli-Melbourne City al “Biagioli” di Empoli e Imolese-Ojodu City al “Pedonese“ di Marina di Pietrasanta; nel girone 5 Torino-Rukh a Ricortola (Marina di Massa) e Uyss New York-Centre National Brazzaville al Marco Polo Sports Center di Viareggio (alle ore 14.30); nel girone 6 Rappresentativa Serie D-Jóvenes Promesas al “Berni” di Badesse e Avellino-Mavlon al “Bibolini” di Lerici (località Falconara).

Femminile. Le due partite in programma oggi alle ore 15 sono entrambe su campi in sintetico: Milan-Westchester United al “Duilio Boni” a Carrara (località Fossone) e Rappresentativa Under 19-Livorno al “Buti“ di Santa Croce sull’Arno.