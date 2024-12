Il programma. Pausa finita: riprendono gli allenamenti. Da valutare le condizioni degli infortunati

Dopo i quattro giorni di stop previsti per le festività natalizie, il Siena riprenderà oggi gli allenamenti, primo step della preparazione, in vista del ritorno in campo (i bianconeri inaugureranno il 2025 al Franchi, domenica 5 gennaio, contro il San Donato Tavarnelle).

Lo staff medico dovrà valutare le condizioni degli infortunati, ovvero il lungodegente Semprini (problema al ginocchio), Lollo (problema muscolare al polpaccio destro), Di Gianni (problema muscolare al bicipite femorale destro) e Pescicani, uscito zoppicando dal derby con il Grosseto, ultima gara del 2024 disputata dalla squadra di Magrini (nella foto).

Dita incrociate: un’assenza prolungata del giovane centrocampista creerebbe ulteriori problemi nella scelta delle quote (già complicata dall’infortunio di Di Gianni, in riferimento ai 2006), visto che di 2005 in rosa rimarrebbe il solo Di Paola.

Non dovrebbe essere in dubbio, per Siena-San Donato Tavarnelle, Cavallari, non al meglio la scorsa settimana. Per la sfida tornerà abile e arruolabile anche Mastalli, dopo lo stop causa squalifica.

Domani pomeriggio, Bianchi e compagni sosterranno allo stadio, a ingresso gratuito e con calcio di inizio alle 14,30, un’amichevole con la Zeta Milano (il capitano è l’ex Siena, Jeda); la preparazione proseguirà fino a martedì per poi interrompersi di nuovo e riprendere regolarmente il 2 gennaio.