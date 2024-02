Il programma. Riflettori puntati sullo Scandicci atteso dalla Fortis

Con la vittoria di ieri sulla Sinalunghese, il Terranuova Traiana ha momentaneamente conquistato il secondo posto in classifica, superando il Signa: 9 i punti che separano la Robur dai valdarnesi che devono però ancora riposare. Se la squadra di Pezzatini è rimasta a -5 dal Mazzola quinto, la Colligiana ha mangiato un punticino, in attesa del risultato di oggi dei biancocelesti. Questi i risultati dei tre anticipi di ieri: Firenze Ovest-Asta 2-1, Nuova Foiano-Colligiana 1-1, Sinalunghese-Terranuova Triana 0-1. La classifica aggiornata: Siena* 58; Terranuova Traiana 49; Signa* 48; Scandicci 43; Mazzola 38; Nuova Foiano e Colligiana* 34; Sinalunghese* e Baldaccio Bruni* 33; Castiglionese 32; Fortis Juventus* 30; Rondinella Marzocco* 29; Lastrigiana* e Asta 26; Audax Rufina 22; Firenze Ovest* 20; Pontassieve 13 (* hanno già riposato). Nella classifica marcatori Adami della Nuova Foiano ha raggiunto la doppia cifra, agganciando Bucaletti (Sinalunghese). Le partite in programma oggi, oltre a Siena-Rondinella Marzocco: Mazzola-Signa, Castiglionese-Baldaccio Bruni, Fortis Juventus-Scandicci, Lastrigiana-Pontassieve.