Il programma. Si gioca sabato sera

I verdetti del primo turno sono già alle spalle. Ieri la Lega ha comunicato l’orario di inizio delle sei gare del secondo turno a girone dei playoff, quello in programma interamente nella giornata di sabato. Proprio come il primo, anche il secondo turno si giocherà unicamente su novanta minuti e sarà ancora una volta la squadra meglio piazzata in classifica al termine della regular season ad avere il vantaggio dei due risultati utili su tre per guadagnarsi la fase nazionale degli spareggi. Fase nazionale nella quale, poi, si inizierà a ragionare su partite di andata e ritorno (con gli accoppiamenti decisi dal sorteggio).

Girone A: Triestina-Giana (ore 20.30), Atalanta Under 21-Legnago (ore 20.30).

Girone B: Perugia-Rimini (ore 20.30), Pescara-Juventus Next Gen (ore 21). Girone C: Casertana-Audace Cerignola (ore 20.30), Taranto-Picerno (ore 20.30).