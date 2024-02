Il programma. Terranuova Traiana gioca d’anticipo. Ostacolo Fortis

Saranno gli anticipi Asta Taverne-Siena e Terranuova Triana-Fortis Juventus, in programma oggi alle 14,30, a inaugurare la settima giornata del girone di ritorno. Gli altri incontri in calendario si disputeranno domani, allo stesso orario; le sfide in programma sono Colligiana-Audax Rufina, Pontassieve-Nuova Foiano, Rondinella Marzocco-Castiglionese, Scandicci-Mazzola, Signa-Baldaccio Bruni e Sinalunghese-Lastrigiana. Il Firenze Ovest osserverà il turno di riposo.

L’attuale classifica: Siena* 51; Signa* 41; Terranuova Traiana 40; Scandicci 36; Mazzola 34; Sinalunghese e Nuova Foiano 32; Castiglionese 31; Baldaccio Bruni 29; Colligiana* 28; Fortis Juventus* 24; Rondinella Marzocco* 23; Audax Rufina, Lastrigiana* e Asta Taverne 22; Firenze Ovest 16; Pontassieve 12 (* hanno già osservato il turno di riposo). In testa alla classifica marcatori Del Pela (Scandicci), con 12 reti realizzate. Sul secondo gradino del podio Cellai (Signa), con 11. A quota 10 Galligani (Siena) e Bucaletti (Sinalunghese) a 10. In graduatoria, poi, il capocannoniere dell’Asta, Doka, con 9 ce, gli stessi centri messi a segno Adami (Nuova Foiano).