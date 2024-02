Il programma. Un weekend di emozioni. Terza categoria: tutte le sfide

Tutto pronto per la ventunesima giornata del campionato di Terza, che prevede già per oggi alcune delle sfide-chiave. Iniziando ad esempio dalla capolista: la Valbisenzio Academy farà visita alle 15 al Carmignano, con l’obiettivo di incrementare gli attuali sei punti di vantaggio su La Briglia Vaiano, che è seconda forza. Alla stessa ora, gli uomini di coach Beccaglia riceveranno l’Eureka, per consolidarsi e restare in scia. A quel punto, saranno già iniziate altre tre partite: Paperino San Giorgio – Bacchereto è di sicuro la più importante, con i carmignanesi che non hanno ancora abbandonato l’idea di entrare in zona playoff. Anche Las Vegas è alla ricerca di continuità ed è determinato ad aggiudicarsi l’intera posta in palio nel match casalingo contro il Grignano. Oggi c’è anche Montepiano – Colonnata. L’attenzione andrà a quel punto agli incontri della domenica, ripartendo da Tobbiana – Polisportiva Naldi alle 15: la squadra di Poggio alla Malva ha l’opportunità di mettere la freccia e di arpionare la terza posizione, ma dovrà assolutamente violare l’Aiazzi. Occhio però a La Libertà Viaccia, che seppur a fari spenti sta avvicinandosi piano piano alle posizioni che contano: a Poggio a Caiano, il gruppo di Simone Sensi cerca conferme e una spinta ulteriore. A chiudere il tutto, il San Giusto che ha appena festeggiato la vittoria in coppa: per capitan Ripanti e compagni quello contro l’Eurocalcio "B" sarà poco più di un allenamento, visto che in palio non ci sarà come al solito nessun punto. Ma vincere, si sa, aiuta a vincere.

Giovanni Fiorentino