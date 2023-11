Il Progresso affonda negli ultimi dieci minuti

Continua la crisi di risultati del Progresso di Matteo Vullo che, al ‘Clara Weisz’, cade contro il Lentigione. A decidere l’incontro, nei minuti finali, è stato un fulmineo uno-due firmato da Sala e Grifa. All’11’ i rossoblù vanno vicini al vantaggio con una palla tagliata di Matta che Sakaj non impatta di un soffio.

Otto minuti più tardi, sul fronte opposto, Sala batte il portiere con un diagonale chirurgico, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Al 27’, sugli sviluppi di una velocissima ripartenza, la sfera giunge a Di Piedi che, dal limite, lascia partire una conclusione che sfiora l’incrocio dei pali. Al 34’ occasionissima per i padroni di casa: Ghebreselassie mette in mezzo e Cantelli, anticipando il meglio piazzato Matta, spedisce di poco alto sopra la traversa.

Dopo l’intervallo, il Progresso rientra in campo con il chiaro intento di sbloccare l’incontro e, al 16’, Di Piedi viene anticipato da una provvidenziale uscita di Rizzuto proprio al momento di concludere. Al 29’ si fa vedere in avanti anche il Lentigione: Nanni calcia in mezzo una punizione dalla trequarti e la sfera attraversa pericolosamente tutta l’area senza trovare l’impatto di attaccanti ospiti.

Passano otto minuti e la formazione reggiana trova il vantaggio: su una punizione del solito Nanni, Sala si libera bene della marcatura e, di testa, non lascia scampo al portiere locale.

Il team di Castel Maggiore si lancia generosamente in avanti alla ricerca del pari e, ad una manciata di secondi dal novantesimo, la formazione di Paolo Beretti trova il raddoppio con Grifa che, scattato in posizione di sospetto fuorigioco dopo un rimpallo, fissa il punteggio sul definitivo 0-2.

n. b.