Il Progresso si inchina al poker del Ravenna. Corsa salvezza rivoluzionata dalla Pistoiese

Troppo forte il Ravenna per il Progresso. Al ‘Biavati’ (il ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore è impegnato dal torneo internazionale Tass)i, i romagnoli si sono imposti 4-0 facendo valere l’evidente superiotà tecnica. La cosa positiva, in casa rossoblù, è rappresentata dalla seconda rinuncia a giocare della Pistoiese che, nei prossimi giorni, comporterà l’esclusione dei toscani, e la conseguente revisione della classifica, dal campionato di serie D.

Già al 4’, i romagnoli si portano in vantaggio con Tirelli che, su preciso assist, sblocca l’incontro.

Al quarto d’ora si fanno vedere in avanti anche i padroni di casa con una conclusione di Selleri che manca di un soffio lo specchio della porta. Il Ravenna si difende con ordine e cerca di pungere là davanti e, al 35’, un siluro di Rrapaj fissa il punteggio sul 2-0. Il Progresso, alla ricerca di punti salvezza, cerca di riorganizzarsi nel corso dell’intervallo per provare a riaprire l’incontro, ma, al 9’, la corazzata Ravenna cala il tris: è Tirelli, al termine di una splendida azione manovrata, a siglare il 3-0 dedicando il gol al compagno di squadra Pavesi vittima di un grave infortunio che lo terrà fuori fino al termine della stagione. I padroni di casa guidati da Vullo premono forte alla ricerca del gol che potrebbe riaprire l’incontro, ma, ad una manciata di minuti dal triplice fischio, la seconda forza del campionato Ravenna (ancora alla ricerca della capolista Carpi), trova addirittura il gol del 4-0: Nappello lavora un gran pallone sulla destra e lo mette in mezzo per Sabbatani che, da ottima posizione, non lascia scampo all’estremo difensore di casa.

In virtù di questa sconfitta, il Progresso continuerà a lottare per la salvezza anche se le problematiche che stanno riguardando la Pistoiese potrebbero ribaltare, per non dire stravolgere, tutti i discorsi salvezza.