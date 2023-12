Il prossimo avversario. La Fortis Juventus ha cambiato volto rispetto all’andata

La Fortis Juventus, prossimo avversario dei bianconeri, ha chiuso il girone di andata al 14° posto, in zona play out, con 17 punti frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte (ultima quella natalizia in casa dello Scandicci) con 13 gol fatti e 17 subiti. Un cammino identico a quello dell’Asta, se non fosse che gli arancioblù hanno incassato 26 reti. La finestra invernale di mercato ha cambiato un po’ la faccia all’organico della squadra di Magera, rispetto alla gara di andata: sono stati ingaggiati Lorenzo Costa, proveniente dalla Lastrigiana, Daniele Moretti della Sangiovannese, Alessandro Morozzi del Montevarchi e Luigi Busce del Montespertoli. Hanno invece salutato Raffaele Munno, passato al Signa, Riccardo Fabbri trasferitosi al Montagnano, Matteo Campagna approdato all’Audax Rufina, nonché Leonardo Daddi, ora alla Settignanese. Nelle ultime ore perfezionato anche il passaggio di Elias Oitana al San Donato Tavarnelle e Francesco Parrini alla Gallianese.