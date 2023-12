Il prossimo avversario. La Fortis Juventus ha solo 17 punti e cerca rivincite

Era partita con altri obbiettivi la Fortis Juventus, che dopo la gara di andata, prima storica sfida del Siena Fc in Eccellenza, è incappata in una prima parte di stagione piuttosto complesso. Il bilancio parziale parla infatti di 17 punti in 16 giornate, gli stessi della neo promossa Asta Taverne ed uno in meno dell’Audax Rufina, che al momento sarebbe salva. Manca però ancora tutto un girone di ritorno e i mugellani intendono giocarsi le proprie carte al meglio. Per questo durante il mercato invernale hanno rinforzato la rosa. L’ultimo arrivo in ordine di tempo è l’attaccante uruguaiano Facundo Piazza, che arriva dall’Eccellenza marchigiana e va a prendere il posto dell’argentino Oitana che è salito in D al San Donato Tavarnelle, a sua volta al posto dell’attaccante senese Lucatti ceduto ai friulani del Cjarlins Muzane. L’ultima vittoria della squadra di Borgo San Lorenzo è quella del 25 novembre in casa della Baldaccio Bruni. Il 2023 invece si è chiuso col ko di Scandicci.