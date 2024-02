IL PROSSIMO IMPEGNO. Esame K Sport per i biancorossi

Maceratese ripartirà domenica dal match interno con la K Sport Montecchio Gallo, seconda forza del campionato. Un avvio che presenta non poche insidie contro i pesaresi che a suon di risultati si sono portati a ridosso della capolista confermando quanto di buono si diceva sul loro conto a inizio stagione. La Maceratese ha 7 punti di distacco dai prossimi avversari e mai come in questo momento occorre uno scatto perché arrivi un risultato positivo che possa fare passare in secondo piano i problemi di una squadra che non ha mai dato la sensazione di essere padrona della situazione.