Il protagonista. "Avevo bisogno di fare questo gol. E’ andata bene»

Bruciava quella palla, ma Gianmarco Cicali, dal dischetto, ha avuto la giusta freddezza per battere Giusti. "Segnare un rigore al 95’ non è facile – ha commentato l’attaccante –, ci vuole anche un po’ di fortuna. E’ andata bene: avevo bisogno di questo gol a livello personale, ma sono contento soprattutto per la squadra che si merita tanto e che, a mio parere, non si è ancora espressa per quello che è il suo potenziale. L’esultanza? Sono momenti belli e l’adrenalina sale: ero felice, per me, per i miei compagni, per la società". "Il punto – ha aggiunto – è pesante non tanto per la classifica, quanto per la prestazione: pareggiare contro il Siena non è da tutti".

Cicali è entrato a sostituire l’infortunato Bucaletti. "Non è facile entrare a freddo – ha spiegato il rossoblù –, mi auguro che per Daniele non sia niente grave. Per quanto riguarda il mio impego, in rosa ci sono tanti giovani con un bel futuro davanti. Io dal primo giorno mi sono messo a disposizione". "Il nostro obiettivo – ha proseguito – è la salvezza, superati i 40 punti, guarderemo dove siamo. Se arrivassimo ai play off ce li giocheremmo fino alla fine". Sulla Robur. "Il Siena è una grande squadra – ha chiuso Cicali –, che non c’entra niente con questa categoria; ha tanti giocatori importanti in ogni reparto. Nell’arco di un campionato può capitare di avere un momento di flessione, ma non avrà problemi a centrare la promozione".

A.G.