Il protagonista: Giovanni Ricciardo. "Non inganni il risultato: è stata battaglia. Siamo un bel gruppo e ci vogliamo bene. Restiamo concentrati, percorso lungo»

Non poteva farsi regalo migliore, Giovanni Ricciardo (nella foto): nel giorno del suo compleanno ha segnato la doppietta che ha spianato la strada alla Robur, contro la Nuova Foiano. "Non ricordo se è la prima di testa in carriera, ma sono contento", ha spiegato l’attaccante. "E’ stata una bella giornata – ha aggiunto –, ho festeggiato come meglio non potevo. Sì, sono andato vicino anche al terzo gol, ma è stato molto bravo il portiere".

"Non è stata una partita facile – ha sottolineato il bianconero –: il risultato è giusto ma può ingannare. E’ stata una battaglia, su un campo in condizioni molto particolari. Ma l’abbiamo interpretata bene e dopo il secondo gol si è alleggerita: siamo stati bravi a sbloccarla al momento giusto. Loro, consapevoli delle condizioni del campo, appunto, hanno provato a metterci in difficoltà lanciando la palla sull’attaccante, ma siamo stati sempre sul pezzo, i difensori hanno centrato un’ottima prestazione contrastando bene gli avversari. Una volta messa in discesa, l’abbiamo portata infondo da grande squadra". Cinque le reti stagionali firmate da Ricciardo, un’ottima media considerando le presenze, assottigliate dai problemi fisici che lo hanno tenuto ai box. "Sì, mi accontento – ha affermato l’attaccante –. Ho avuto due piccoli infortuni che mi hanno un po’ bloccato, ora il mio desiderio è di stare bene e trovare continuità e costanza. Di riprendermi al 100 per cento per fare bene la prossima partita e disputare un buon girone di ritorno". Numeri alla mano, la Robur è una macchina inarrestabile: difficile pensare che il motore si sia acceso a pochi giorni dallo start del campionato. "Siamo riusciti a creare qualcosa di speciale – ha sottolineato Ricciardo – e non era assolutamente scontato. Ci sono state piazze di blasone, squadroni che non sono riusciti nel nostro intento. In tre giorni siamo riusciti a creare un bel gruppo, ci vogliamo bene e insieme ci divertiamo. Ma dobbiamo rimanere concentrati: siamo solo al 40-45 per cento del nostro percorso".

Angela Gorellini