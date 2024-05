Il pubblico delle grandi occasioni. Sono oltre cinquecento i biglietti venduti. Attesi al PalaEstra circa 2.000 spettatori

Sono andati venduti più di cinquecento biglietti nelle prime due giornate di prevendita per la gara3 di oggi (palla a due alle 18) tra ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball e Vismederi Costone. Segno di un entusiasmo lampante tra i sostenitori biancoverdi ma in generale tra gli appassionati della palla a spicchi senesi e non. La vendita per gara 3 proseguirà direttamente oggi con la biglietteria aprirà alle ore 16,30. Per gara4 (mercoledì alle 20,45) la prevendita, presso la segreteria della Mens Sana Basketball, sarà aperta domani dalle 18 alle 20 e martedì 21 sempre dalle 18 alle 20. "Si invitano i nostri tesserati (e i familiari) interessati ad assistere alla partita a rivolgersi direttamente agli accompagnatori delle singole squadre. Per tutti gli altri sostenitori che volessero prenotare i biglietti, invece, è possibile fare richiesta scrivendo alla casella e-mail [email protected]" così invece la Vismederi Costone per quanto riguarda la propria dotazione di tagliandi per il quarto atto della finale. La capienza massima dell’impianto di Viale Sclavo per le due occasioni dovrebbe intorno alle 2670 unità (considerando i settori chiusi per i lavori al palazzetto). Forse non sarà raggiunta una tale cifra ma la sensazione è che quota 2000 possa ampiamente essere superata già domenica con i tifosi di casa pronti ad accogliere i giocatori di Betti con cori e coreografie.