Il punto. Un squadra che è obbligata ad aggredire sempre

Il Cesena deve avere sempre l’atteggiamento di chi guida la partita, o almeno ci prova, aggredendo, facendo gioco, perché è la sua natura. Infatti quando ha aspettato o pensato di gestire il match è stato un guaio. E non solo contro il Sestri Levante quando due volte in vantaggio invece di azzannare ha dato coraggio ai liguri che hanno meritato il punto. Guai dimenticarsi infatti delle decisive sconfitte la scorsa stagione con la Reggiana e il Lecco in casa ai playoff. L’atteggiamento sbagliato fu quello di attendere; il Cesena non lo ha nelle corde, deve spingere, le potenzialità ci sono. Così oggi dovrà interpretare la partita, con equilibrio, contro la matricola Pineto che subito si è ben inserita in C: 11 punti, zona playoff. Contro il Sestri è stata buttata via una ghiotta occasione, ma capita anche alla concorrenza, l’importante è averne tratto insegnamento.

La rabbia resta e deve essere trasformata in energia positiva. Quella che possono garantire Berti e Shpendi capaci di assicurare qualità e accelerazioni indispensabili in questa squadra. A loro se disponibili non si può rinunciare, è questione di caratteristiche. Il campionato intanto è equilibratissimo, le trappole sono seminate ovunque e per tutti; cinque, sei formazioni possono lottare per la promozione diretta sfruttando anche il fatto che chiunque può sottrarre punti a chiunque. A Pineto il Cesena ha perso in D, stesso esito quella stagione anche al Manuzzi. Adesso si gioca a Pescara ma bisogna tornare in riga. La Torres ospita il Pontedera, il Pescara è a Lucca, necessario tornare a correre per stare al passo.

re.ce.