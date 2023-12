Il punto. Vietato avere un atteggiamento attendista

Il Cesena deve essere fino in fondo il Cesena, senza presunzione (e non l’ha mai avuta) ma con equilibrio e determinazione. Aggredire anche per il recupero palla, fare la partita in profondità e con velocità, cercare di guidare il gioco secondo caratteristiche naturali. L’atteggiamento sarà fondamentale contro una Torres che ha smesso di essere sorpresa da un pezzo, ha tutto (e ora ne è convinta) per centrare il bersaglio grosso sia oggi che a maggio. Assolutamente vietato quindi quel comportamento attendista, contratto visto nel primo tempo in particolare la scorsa stagione in due big match fondamentali come quelli con la Reggiana e il Lecco al Manuzzi. Guai quindi dare coraggio e spinta a una Torres che ne ha già abbastanza, che ha caratteristiche precise a livello propositivo e di collettivo oltre a individualità collaudate.

Questo Cesena è più completo e maturo di quello scorso, inoltre può contare su una batteria più numerosa e di qualità di giovani dal vivaio che hanno dimostrato di rendere la rosa davvero profonda ma anche di essere molto importanti, qualcuno decisivo. Il Cesena al Manuzzi negli ultimi anni ha steccato gare fondamentali come tre playoff contro Matelica, Monopoli e Lecco, il match con la Reggiana mentre fuori casa ha conquistato campi che non aveva mai violato. E’ ora di invertire la tendenza davanti al proprio popolo eccezionale in passione e fede e con numeri come coinvolgimento da alta serie B.

Cesena-Torres non è una sfida decisiva, manca ancora oltre metà campionato però sarà molto indicativa e significativa per capire ancora di più un campionato indirizzato al momento con decisione sull’asse-Romagna-Sardegna.

re.ce.