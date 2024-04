Il Radicondoli festeggia il ‘salto’ in Prima. Meroni, Piazze e Radicofani di corto muso

RADICONDOLI

2

STAGGIA

1

RADICONDOLI – Rossoneri in festa. Il successo col punteggio di 2-1 su un coriaceo Staggia, permette alla formazione di mister Calà Campana di conquistare con netto anticipo sull’epilogo della stagione la certezza artmetica del salto in Prima categoria. Giorli porta in vantaggio i locali, ma dura pochi istanti l’esultanza dei rossoneri. Perché Tognazzi conquista il il pareggio su rigore per lo Staggia. Il Radicondoli più o meno a metà ripresa si riporta in vantaggio, 2-1, con il veterano Pobega sugli sviluppi di un corner. Il verdetto non cambierà. Poi solo spazio all’esultanza per una Prima categoria ritrovata da parte del Radicondoli.