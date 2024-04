Il Ravenna guarda avanti. "Pensiamo solo al campo. Delusi dal caso-Pistoiese»

Dal rigore trasformato nel 2-0 contro il Corticella, al gol, condito da 3 assist, del 4-0 contro il Progresso di domenica scorsa. Umberto Nappello ha mostrato di trovarsi decisamente a proprio agio sul prato del ‘Biavati’ di Bologna: "Effettivamente, il ‘Biavati’ di Bologna mi ha portato fortuna. Ci ho giocato due volte nella mia vita e ci ho segnato in entrambe le occasioni, sia col Corticella, che col Progresso. Ma, al di là di tutto, sono contento della vittoria della squadra, perché non era una sfida scontata. In queste ultime partite ci giochiamo infatti una stagione intera. Sono dunque contento per il gol realizzato, per i 3 assist, ma soprattutto sono felice per aver contribuito al successo del Ravenna".

Il caso-Pistoiese ha portato il Ravenna da -2 a -4 nei confronti del Carpi capolista: "Si fa fatica a non parlare del caso-Pistoiese – ha proseguito il fantasista partenopeo – perché è la notizia delle settimana, ma io e i miei compagni, preferiamo continuare a fare il nostro sul rettangolo verde. Può essere una cosa che mentalmente infastidisce, oltre a generare un sentimento di delusione. Noi però non dobbiamo pensarci, per non distogliere energie preziose a questioni di campo. Il nostro obiettivo è provare a dare fastidio al Carpi, cercare per assurdo di sorpassarlo. Noi, il nostro campionato ce lo vogliamo giocare sul campo. A noi giocatori, le situazioni extra campo non ci devono riguardare. Ci penserà la società e la giustizia sportiva a fare il proprio corso".

Domenica al Benelli arriva il Certaldo, terzultimo e in lotta per non retrocedere: "Le ultime giornate di campionato – ha proseguito Nappello – dobbiamo affrontarle ancor più determinati e arrabbiati, perché vogliamo riprenderci quello che ci siamo meritati sul campo". Col caldo in arrivo, la condizione fisica potrà fare la differenza: "Nelle ultime uscite – ha aggiunto il centrocampista giallorosso, autore di 5 gol finora – il Ravenna ha mostrato di stare bene fisicamente, perché ci alleniamo con grande intensità. Eseguiamo anche un lavoro fisico importante e, di questo, va dato merito alla gestione da parte dello staff. Siamo sicuri di noi stessi, sappiamo che è una delle nostre caratteristiche e ci teniamo ad evidenziarla, facendoci trovare sempre pronti".