Il Ravenna passa con Mancini nel recupero del primo tempo e poi dilaga nella ripresa. E le dirette rivali alla salvezza vincono tutte. Mezzolara, il ritorno allo Zucchini non basta. La squadra è a un passo dalla retrocessione

Neppure il tanto agognato ritorno al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio (dove sono finalmente terminati i lavori per la realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica) ha permesso al Mezzolara di strappare punti salvezza.

Contro il Ravenna è finita 0-4, con la seconda forza del campionato che ha letteralmente dominato l’incontro dall’inizio alla fine. Per la band di Fabio Roselli questo roboante risultato non è l’unica brutta notizia di giornata dal momento che tutte le dirette rivali per la permanenza in categoria si sono aggiudicate le rispettive sfide.

Per l’aritmetica occorrerà attendere visto che, all’appello, mancano ancora cinque partite, ma si può comunque affermare che, considerando l’ultimo posto, la retrocessione dei biancazzurri è quasi certa. I giallorossi romagnoli partono forte e, al 19’, un piattone di Diallo fa la barba al palo. Sette giri di orologio più tardi è un destro a giro di Nappello a mancare di un soffio lo specchio della porta. Al 36’ Chelli salva sulla linea un comodo tap-in di Magnanini e, nel recupero, il Ravenna riesce a passare: Tirelli spizza di testa per Mancini che, tutto solo davanti a Malagoli, lo fredda con un gran collo destro.

Nella ripresa il trend non cambia e, già al 5’, serve un super intervento del portiere locale per negare a Nappello il raddoppio. Raddoppio che arriverà sette minuti più tardi con Tirelli, bravo ad approfittare di una sponda di Campagna e a insaccare con un pregevole pallonetto.

Il Mezzolara si getta generosamente in avanti per cercare di riaprire l’incontro e, al 29’, ci prova Vinci con un destro a giro di poco fuori. Ma, al 42’, a trovare il tris è la formazione ospite: Alluci lancia Sabbatani che si presenta davanti a Malagoli e lo fredda con un diagonale chirurgico. In pieno recupero, il Ravenna cala addirittura il poker: Mancini lavora un bel pallone sulla sinistra e lo mette in mezzo per l’accorrente Campagna che, perfettamente inseritosi in area, fissa il punteggio sul definitivo 0-4.

