Il Ravenna spera ancora. Attesa per il ricorso del Forlì

A 10 giorni dalla fine della ‘regular season’ del campionato di serie D, non è ancora chiaro quale sia il distacco del Ravenna dalla vetta. L’esclusione della Pistoiese a 3 turni dalla fine, ha innescato un effetto domino che sta facendo passare in secondo piano gli aspetti agonistici di un campionato fin qui emozionante. In un batter d’occhio, il Ravenna, 2° della classe dal giorno del ko nello scontro diretto del Cabassi, è passato da -2 a -4 per effetto della cancellazione di tuttii risultati conseguiti sul campo, nei match contro la Pistoiese. Ci ha pensato poi il Forlì a riaccendere la miccia. In prima battuta, i galletti sono andati ad un passo dall’impresa al Cabassi (in vantaggio per 72’, prima di essere raggiunti e superati al 90’). Ma poi, dopo il ko, hanno scoperchiato la pentola, evidenziando la posizione del giocatore carpigiano Cecotti, che avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica, proprio perché il match contro la Pistoiese – e il relativo risultato – era stato annullato. Il ricorso al giudice sportivo ha dato esito negativo. Il verdetto non ha tuttavia scoraggiato il Forlì. Il club biancorosso infatti, in 2° grado, ha inoltrato un nuovo ricorso alla corte d’appello. Il verdetto - che potrebbero riportare il Ravenna a -1 dal Capi - potrebbe arrivare non prima di lunedì: la Lnd non ha ancora inviato al Forlì la documentazione che il club romagnolo ha chiesto come accesso agli atti per poter adire in corte d’appello dopo la bocciatura in primo grado del ricorso

Il vantaggio del Forlì, particolarmente agguerrito in questo ricorso, sarebbe quello di scavalcare il Victor San Marino al 5° posto e di rientrare in zona playoff. Con un Ravenna a -1 dalla vetta, cambierebbe radicalmente tutto lo scenario delle ultime 2 giornate. In particolare, il peso psicologico del dover vincere a tutti i costi, ricadrebbe in massima parte sul Carpi, atteso dopodomani dalla trasferta di Imola e, successivamente, all’ultima giornata, dal match casalingo contro il Certaldo, che potrebbe essere decisivo anche per la salvezza dei toscani. Il Ravenna, che quest’anno ha già pagato salato l’incapacità degli arbitri, salvo farsi del male da solo nella gestione del conseguente nervosismo, sta alla finestra. I giallorossi sono attesi dalla trasferta di domenica a Fidenza contro il Borgo San Donnino, che lotta per la salvezza. E che è braccato dal Certaldo... Insomma, un po’ di sale nella coda.