Il Ravenna vuole crederci. Giallorossi col Certaldo. Con un occhio al Forlì

È la sfida della... rincorsa quella che, domani pomeriggio, alle 15, al Benelli, metterà di fronte Ravenna e Certaldo. Gli obiettivi di classifica sono diversi, ma la dinamica che si rende necessaria è identica. I giallorossi, secondi della classe, scivolati a -4 dalla capolista Carpi dopo il ritiro della Pistoiese, non sono più padroni del proprio destino e, per puntare al ribaltone, dovranno affidarsi anche alle performance altrui. Nello specifico a quella Forlì che, appunto, sarà di scena domani al ‘Cabassi’ contro il Carpi. Tra l’altro, i galletti – quinti a +1 sulla Victor San Marino – avrebbero ancora bisogno di punti per conservare la posizione in chiave playoff e allungare così la stagione.

Anche il Certaldo tuttavia punta sulla rincorsa. I toscani, sedicesimi, ovvero terzultimi, a quota 21, hanno l’acqua alla gola. Per loro, la sfida di domani al Benelli, è molto vicina al ‘dentro o fuori’. Finisse oggi il campionato, sarebbero retrocessi, perché la distanza dal tredicesimo posto (occupato dalla Sammaurese a quota 31) è superiore ai 6 punti. Per riattivare il meccanismo del playout, bisognerà ridurre il distacco di 4 lunghezze, oppure scavalcare il Borgo San Donnino, quartultimo con 3 punti di margine, ma in vantaggio negli scontri diretti. Di sicuro, il Ravenna si troverà di fronte un avversario che non ha tirato i remi in barca.

Il Certaldo infatti è reduce da un clamoroso e tennistico tonfo casalingo 1-6 contro il Corticella, ma, nelle 6 precedenti uscite, aveva messo, uno dietro l’altro, altrettanti risultati positivi, ovvero 2 vittorie (di cui una con la Pistoiese, poi annullata) e 4 pareggi, di cui 3 esterni consecutivi con avversari non proprio (Fanfulla, Lentigione e San Marino). Senza dimenticare che, all’andata, il Ravenna non riuscì ad andare oltre lo 0-0. Per la sfida di domani, mister Gadda recupera Alluci, che in settimana si è allenato ed è dunque disponibile. Diallo è sempre in dubbio e difficilmente verrà impiegato dal primo minuto, mentre Magnanini e Mancini sono ko. Non fa più notizia infine l’ordinanza ‘copia incolla’ antivetro e antialcol, nonché quella sulla viabilità che, di fatto, anche domani, per oltre 6 ore, dalle 12 alle 18.15, blinderà il quartiere stadio, con dispiego di forze e di mezzi.