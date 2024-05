Il rebus della panchina. Malotti non ha ancora deciso

In casa biancorossa il direttore generale Filippo Vetrini è gia al lavoro per il mercato della prossima stagione. Nel Grifone, però, c’è ancora da sciogliere il nodo più importante, quello del tecnico. Mister Malotti lascia o raddoppia? La società vorrebe continuare il rapporto con il mister. Ma siccome un matrimonio si fa due, a questo punto è decisiva la scelta di Malotti. Il tecnico fiorentino, infatti, e anche lui lo ha espresso più volte, deve fare una scelta di vita: o fare l’allenatore "professionista" alla guida del Grosseto, oppure, proseguire in maniera esclusiva nella sua attività imprenditoriale nel mondo della ristorazione. Una decisione che dovrebbe arrivare al più presto. E se dovesse essere negativa tra gli sportivi maremmani circolano già altri nomi come quelli di Paolo Indiani, che ha lasciato l’Arezzo, e di Domenico Giacomarro che ha portato l’Altamaura in Lega Pro. Due ex che hanno fatto molto bene sulla panchina del Grifone. Intanto ancora in evidenza il portiere Francesco Raffaelli, ormai, nel mirino di diverse società di serie superiore. Il giocatore, il cui cartellino è di proprietà del Bologna, è stato inserito nel contest D Club, che si è aperto ufficialmente, un concorso organizzato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, giunto all’undicesima edizione. La rassegna premia i migliori calciatori del campionato di Serie D. E il porteiere biancoro è tra i favoriti.