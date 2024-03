Il recupero di Eccellenza. Pareggiano Osimana e Montefano. Viola a quattro punti dalla vetta

OSIMANA

MONTEFANO

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (24’ st Straccio), Borgese (16’ st Bambozzi), Patrizi, Micucci, Bugaro (44’ st Colonnini), Fermani N., Tittarelli, Buonaventura (33’ st Mercanti), Alessandroni. Panchina: Piergiacomi, Baiocco, Labriola, Montesano, Di Lorenzo. All. Aliberti.

MONTEFANO: David, Morazzini, Postacchini, Alla, Monaco, Orlietti, De Luca G. (30’ st De Luca E.), Guzzini (17’ st Di Matteo), Dell’Aquila (24’ st Papa), Palmucci (38’ st Stampella), Bonacci (33’ st Marasca). Panchina: Bentivoglio, Pjetri, Camilloni, Cingolani. All. Mariani.

Arbitro: Cocci di Ascoli.

Note: espulso al 31’ st Orlietti per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Bugaro, De Luca G. e Postacchini.

Il Montefano esce indenne nel recupero della 24ª giornata di campionato contro l’Osimana. La vetta per i viola di Mariani ora dista quattro punti. Finisce senza reti al San Giobbe di Filottrano (si gioca a porte chiuse per la squalifica di 18 mesi del Diana e l’obbligo imposto dal giudice sportivo all’Osimana di giocare in campo neutro e senza pubblico dopo le intemperanze dei tifosi nel match di Coppa a Massa Martana). È il Montefano a creare il primo pericolo con il palo colpito con una conclusione quasi al limite dell’area di Bonacci dopo una ventina di minuti. Dall’altra parte il più pericoloso è bomber Alessandroni. Prima del duplice fischio ci prova Guzzini, senza esito.

Nel secondo tempo il Montefano parte meglio, ma non ci sono grandi occasioni per la formazione allenata da Mariani. Anzi nello scorcio finale di partita David e compagni rimangono pure in inferiorità numerica per l’espulsione per fallo su chiara occasione da gol di Orlietti che ferma Straccio lanciato a rete. Cresce la pressione dell’Osimana, ma David nel finale è provvidenziale deviando sulla traversa una punizione di Bambozzi.