Il recupero. Il 23 dicembre gara con la Rondinella

Il Siena giocherà sabato 23 dicembre il recupero della decima giornata di campionato, la trasferta sul campo della Rondinella Marzocco, rinviata per il maltempo che ha colpito a inizio novembre molte zone della Toscana. Era stata presa in considerazione anche la data di venerdì 22, ma alla fine l’ipotesi è sfumata. Il cammino dicembrino della Robur inizierà quindi sabato, con la gara casalinga con la Castiglionese (fischio di inizio alle 14,30 al Berni di Badesse), gara valida la 15ma giornata. Proseguirà poi con la sfida esterna con il Mazzola, che si disputerà sabato 9 e non domenica 10 (vedi altro pezzo). La settimana successiva, domenica 17, andrà invece in scena la partita Siena-Nuova Foiano. Chiuderà il mese, come detto, il recupero Rondinella Marzocco-Siena. Il calendario offre quindi ai bianconeri due partite con due squadre di alta classifica, la Castiglionese e la Nuova Foiano (che deve ancora osservare il turno di riposo), due chance per staccare ancora sulle dirette inseguitrici.