Il recupero. Imolese, blitz a Prato. Ravenna agganciato al primo posto

L’imolese ha scavalcato il Forlì e raggiunto in vetta alla classifica il Ravenna. Si giocava ieri infatti, a Prato, il recupero del match rinviato domenica scorsa, a causa dell’alluvione in Toscana: la squadra allenata da mister Gianni D’Amore ha centrato il blitz di misura: 0-1, rete di Guido Matteo Capozzi al 16’; per lui è la terza realizzazione stagionale.

Questa è la nuova classifica al completamento del 10° turno: Ravenna e Imolese 21; Victor San Marino 20; Forlì, Fanfulla 18; Lentigione, Corticella, Carpi, Sammaurese, Pistoiese 15; Prato, Aglianese 12; Sangiuliano City 11; Sant’Angelo, Mezolara 10; Progresso 9; Borgo San Donnino 8; Certaldo 6. Domenica il Forlì riceverà la visita del Corticella.