Il recupero. Trasferta a casa della Rondinella. Ipotesi 22 dicembre

Il Comitato Regionale Toscana ha individuato una finestra di dieci giorni, a dicembre, per il recupero delle partite – dell’Eccellenza e degli altri campionati a scendere, compresi quelli giovanili – rinviate per l’emergenza maltempo la scorsa settimana. Le gare verranno ri-calendarizzate per il week-end pre-natalizio del 23 e 24 dicembre, ma con la possibilità per le società di trovare un accordo diverso all’interno dell’arco temporale che va da giovedì 21 fino a domenica 31. Per quanto riguarda la Robur, una data papabile per il recupero della trasferta sul campo della Rondinella Marzocco, è quella di venerdì 22. Queste le gare della decima giornata rinviate: Baldaccio Bruni-Castiglionese, Colligiana-Nuova Foiano, Pontassieve-Lastrigiana, Scandicci-Fortis Juventus, Signa-Mazzola, Asta-Firenze Ovest, Terranuova Traiana-Sinalunghese. Riposo: Audax Rufina.