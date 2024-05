Il regolamento dei playoff. Martedì la prima fase. Si gioca in gara unica

Martedì 7 maggio scattano i playoff della serie C con la prima fase del primo turno. Per ogni girone in campo la quinta contro decima, la sesta contro la nona e la settima contro ottava. Si gioca in partita unica in casa della miglior classificata e in caso di pareggio al 90’ passa la squadra meglio piazzata. Non sono previsti supplementari e rigori. Le formazioni vincenti accedono alla seconda fase del primo turno dove gli accoppiamenti seguiranno il seguente criterio: miglior classificata contro peggiore e partita unica in casa della miglior classificata. In caso di pareggio al 90’ passa la miglior classificata. Come per la prima fase del primo turno non sono previsti supplementari e rigori. In questa seconda fase entreranno in gioco anche le quarte di ciascun girone.