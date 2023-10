.Il Renate ritorna sulla Terra. Ko a sorpresa con la Pro Patria

Strano il calcio. Sette giorni fa eravamo qui a esaltare le gesta del Renate capace di sbancare il “Menti” di Vicenza. Lo stesso Renate che ieri ha perso in casa per mano della Pro Patria facendosi rimontare nella ripresa, dopo essere passato in vantaggio grazie a Tremolada. Una doppietta fotocopia di Moretti, che prima d’ora mai era andato in gol tra i professionisti, ha ribaltato il punteggio mettendo a nudo, questa volta, le pesanti amnesie difensive dei nerazzurri specie sulle palle da fermo.

Cronaca. Rovida inaugura la sua prestazione lasciandosi sfuggire un paio di palloni nella sua area, ma gli attaccanti nerazzurri non ne approfittano. La partita scivola via equilibrata e senza particolari emozioni. Fino a poco prima della mezz’ora quando è un ex come Marano a combinarla grossa lasciandosi prima anticipare da Bosisio e poi agganciarlo appena dentro l’area. Sorrentino calcia malissimo il rigore, Rovida para ma non trattiene la sfera su cui si avventa Tremolada (che, probabilmente, anticipa l’ingresso) implacabile da zero metri. Buon momento dei brianzoli, Rolando guadagna la linea di fondo, il passaggio per Tremolada è ghiotto ma la conclusione abbastanza telefonata. I tigrotti escono dal guscio nei minuti finali ma per Fallani è sempre ordinaria amministrazione. Secondo tempo arrembante della Pro che tra il 6’ e il 7’ sfiora l’1-1, Fallani si salva con l’aiuto della traversa dopo lapunizione velenosa di Bertoni, sul corner successivo Saporetti salta tutto solo ma la mira è alta. Rovida sembra un altro portiere quando dice di no al tiro a giro di Sartore. La prima tornata di cambi dà ragione a mister Colombo e la Pro ribalta tutto.

Da corner la sponda di Saporetti pesca liberissimo Moretti che calcia al volo da due passi e impatta la situazione. Stessa bandierina, stesso spiovente, questa volta non c’è il colpo di testa ma Moretti è comunque libero da marcature per insaccare. Renate tutto in avanti e Rovida 2.0 si supera al 91’ su Iacovo che calcia da dentro l’area piccola a botta sicura ma il guizzo del “portierino” dell’Inter è clamoroso.