Il Renate si accontenta. Due match per la salvezza

La strategia del Renate è chiara. Si è visto in campo sabato pomeriggio a Zanica contro l’AlbinoLeffe. Prima mettere in cascina punti sicuri per salvarsi e poi, eventualmente, puntare ai playoff. Lo stesso devono avere pensato i bergamaschi, che in classifica hanno la medesima situazione dei nerazzurri (un solo punto in meno) visto che allo Stadium non si è pressoché visto alcun tiro verso la porta. Nel secondo tempo ancora peggio. Lo 0-0 andava bene ad entrambe e fine dei calcoli. Ovviamente chi sta dietro e deve recuperare non ha pensato la stessa cosa e sono così arrivate le vittorie di Pro Sesto, Novara e Pergolettese che non certificano ancora la permanenza in categoria dei brianzoli, che se la dovranno guadagnare sabato in casa contro la Giana e poi a Trento. Il margine è ampio, c’è da considerare anche la forbice degli 8 punti, quindi nessun campanello d’allarme in casa Renate. Certo, questo protrarsi rischia di far scappare via il decimo posto che ora è a due lunghezze, ma non fare i playoff - dopo la stagione tribolata avuta - sarebbe l’ultimo dei mali e anche un esito finale, come dire, equo.

Al termine del match con l’AlbinoLeffe, quando ancora non erano noti i risultati delle altre, mister Pavanel si era lasciato scappare un “mi piacerebbe giocare le ultime due sfide all’arma bianca per provare il tutto per tutto“. Staremo a vedere. Sui 90 noiosi minuti di Zanica si è espresso in questa maniera: "Era una partita molto delicata per entrambe – le parole de mister –. C’era anche grandissimo caldo, soprattutto nella ripresa si è fatto sentire. Nei primi 35-40 minuti qualche situazione pericolosa si è vista, è stato un bel primo tempo". Le cattive notizie arrivano dall’infermeria. Finisce qui la stagione del centrocampista Gianluca Esposito. Non convocato per la gara di sabato, la società informa che durante l’allenamento di rifinitura del venerdì il giocatore napoletano classe 1995 ha riportato la completa lesione del legamento crociato anteriore sinistro. A giorni verrà sottoposto a intervento chirurgico, per lui si profila un lungo stop.