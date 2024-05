Il ricordo. Arbitri: Siena contro Valdarno per Bertoni

Si è tenuta nella giornata di mercoledì, al campo sportivo di Cerchiaia, una partita amichevole di calcio a undici tra la compagine della sezione Aia di Siena-Artemio Franchi e la rappresentativa della Sezione Aia Valdarno. Per l’occasione, come accade ormai da trentuno anni, gli arbitri senesi hanno ricordato l’ex associato Massimo Bertoni. Non ha fatto mancare la propria presenza, proprio la sorella di Massimo, Angela, alla quale sono andati i ringraziamenti della sezione e insieme alla quale, nel pomeriggio, gli associati si sono recati al cimitero a deporre un mazzo di fiori. Massimo Bertoni, promettente arbitro, è scomparso prematuramente, all’età di 24 anni, per una tragica fatalità in un incidente di caccia, nel 1992: il campo sportivo situato all’Acquacalda, dove abitava, gli è stato intitolato dalla Federazione.