Il Rimini aspetta il miglior Sala: "Sto bene e sento la fiducia di tutti"

Sei minuti in coppa e 27 in campionato. Piccoli passi in biancorosso per Jacopo Sala, uno degli ultimi arrivati in casa Rimini. Una festa quel debutto al ’Neri’ contro il Catania nella semifinale d’andata di Coppa Italia, qualche rimpianto in più domenica scorsa nel match clamorosamente pareggiato dai biancorossi contro il Pineto. "C’è del gran rammarico – lo dice subito il centrocampista che in riviera appena qualche giorno fa c’è arrivato da svincolato – C’è da dire che abbiamo giocato un’ottima partita, siamo andati in vantaggio subito e abbiamo avuto più di una occasione per raddoppiare". Occasioni non sfruttate e poi quel gol di Volpicelli su punizione che ha permesso agli abruzzesi di uscire dal ’Neri’ con un punto insperato. "Il calcio è così, è veloce, è repentino – lo conosce bene il 32enne sala che lo ha iniziato a frequentare ormai anni fa e ai piani alti – Se non sei concentrato fino all’ultimo secondo, queste sono cose che possono succedere". Rammarico e beffa rivedendo poi le immagini dei due gol annullati ai biancorossi: il primo a Gigli e il secondo, nella ripresa, a Morra. "Anche vedendoli dal campo mi erano sembrati entrambi regolari – spiega Sala – Su quello di Gigli c’è stata una svista della terna arbitrale. Cose che possono succedere, anche se naturalmente sarebbe meglio non accadessero. Gli arbitri sono in quattro, e secondo me dovrebbero aiutarsi di più".

Messi nel cassetto gli episodi non esattamente favorevoli, si viaggia già verso il prossimo appuntamento in campo, quello in programma sabato a Perugia. Sala sta cercando in fretta di raggiungere la condizione fisica migliore, quella che diventa tale solo mettendo minuti nelle gambe. "Sto bene – lo dice subito fugando ogni dubbio – Sin da quando sono arrivato ho sentito immediatamente la fiducia del mister, dei compagni, ma più in generale quella di tutta la società. Siamo già proiettati verso la gara con il Perugia. Le partite da qui alla fine saranno tutte importantissime. Questo è un girone molto ’stretto’, decisamente compatto dal punto di vista della classifica". E allora sotto con la gara di Perugia. Ostacolo complicato da saltare, ma al Rimini le imprese sembrano piacere di più delle cose facili.