Il Rimini bussa alla capolista Modena

Dopo una settimana di riposo, come da calendario, oggi la Primavera 3 del Rimini è pronta a rimettersi in gioco. E non sarà una gara qualunque in casa della capolista Modena (calcio d’inizio alle 14 allo stadio ’Vicini’ di Savignano sul Panaro). Ben 19 i punti che dividono i romagnoli dagli emiliani in classifica. Ma la squadra di Brocchini è affamata di punti. Quattro quelli raccolti nelle due gare del girone di ritorno, poi lo stop forzato a spezzare un po’ il ritmo. Sicuramente davati ai propri tifosi del Modena vorrà continuare a tenere a distanza le dirette concorrenti. C’è la Pergolettese che corre alle sue spalle, staccata di cinque lunghezze. Il Rimini deve invece badare alla parte bassa della classifica. Classifica decisamente corta con tante squadre raccolte nel giro di pochissimi punti. L’importante sarà tenere alla larga Lucchese e Carrarese, rispettivamente penultima e ultima della classe.

Primavera 3. Girone A (17ª giornata): Carrarese-Triestina, Modena-Rimini, Olbia-Fiorenzuola, Pergolettese-Lecco, Pro Sesto-Pro Vercelli, Lucchese-Arzignano Valchiampo. A riposo la Pro Patria.

Classifica: Modena 35; Pergolettese 30; Pro Sesto 29; Pro Vercelli 25; Triestina 23; Olbia 18; Lecco, Arzignano Valchiampo, Fiorenzuola 17; Rimini, Pro Patria 16; Lucchese 11; Carrarese 9.