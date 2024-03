Il Rimini cala il poker. La Pro Vercelli va ko

Un trionfo davanti ai tifosi di casa. La Primavera 3 del Rimini non avrebbe potuto trovare miglior modo per rifarsi, dopo due sconfitte consecutive. Quattro gol rifilati alla Pro Vercelli quinta della classe (4-1 il finale) e tre punti in tasca. Un successo, quello dei biancorossi, sul quale hanno messo la firma Giometti (doppietta per lui), Tamburini e Capicchioni. Prima del gol della bandiera dei piemontesi. Una vittoria mai in discussione costruita in poco più di un’ora. Per poi andare in controllo fino al novantesimo e aggiungere tre punti pesanti alla classifica.

Rimini: De Lucci, Mini, Sposato, Tamburini, Brisku, Cherubini (32’ st Volonghi), Fontanelli, Papa (41’ st Paganini), Giometti (41’ st Rubino), Satalino (32’ st Madonna), Torino (15’ st Capicchioni). A disp.: Cerretani, Belletti, Ciavatta, Imola, Dipollina, Sammarini, Innocenti, Cesarini. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (22ª giornata): Rimini-Pro Vercelli 4-1, Arzignano Valchiampo-Pro Patria 1-1, Modena-Fiorenzuola 2-2, Olbia-Pro Sesto 2-0, Pergolettese-Carrarese 0-0, Triestina-Lucchese 4-2. E’ rimasto a riposo il Lecco.

Classifica: Modena 49; Pergolettese 38; Pro Sesto, Triestina 36; Pro Vercelli 32; Olbia 28; Pro Patria 27; Rimini 25; Fiorenzuola 24; Arzignano Valchiampo 23; Lecco 21; Lucchese 12; Carrarese 11.