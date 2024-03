Il Rimini cerca il quarto sigillo di fila. A Lucca per tenersi stretti i playoff

"La partita di Catania ha dimostrato che siamo in crescita". Di quella gara Emanuele Troise cerca di mettere a fuoco le cose positive lasciando in un angolo l’amarezza per l’uscita di scena in Coppa Italia. Anche perché il campionato chiama e il Rimini a Lucca vuole provare a dare una sterzata ancora più decisa verso la zona playoff. "Siamo in una posizione di classifica bella – ricorda Troise – e vogliamo continuare sulla strada intrapresa da qualche settimana". Dall’altra parte una Lucchese che nell’ultimo periodo non ha raccolto granchè, ma che il tecnico biancorosso non ha intenzione di sottovalutare. "Perché è una squadra che non lascia nulla al caso – dice – Gioca un buon calcio e nell’ultimo periodo è diventata più pragmatica. Sarà una bella tappa da affrontare con piena autostima". Magari cercando di non prestare al fianco agli avversari nei primi 20 minuti di gara. Cosa che ultimamente è sempre quasi successa ai biancorossi, poi costretti a rincorrere. "A questo è un po’ che cerchiamo di trovare delle soluzioni – dice – ma evidentemente finora non ci siamo riusciti. A Lucca avremo la possibilità di verificare anche questa situazione cercando di non subire gol nella prima parte del match". Tra Rimini e Lucchese, oltre a un match importante in chiave salvezza e playoff, sarà anche una gara tra deluse di coppa. "Noi siamo delusi fino a un certo punto – ci tiene a dire Troise – Dobbiamo prendere quanto di buono abbiamo dimostrato a Catania, dobbiamo analizzare le situazioni che possiamo migliorare. In termini di motivazione nei novanta minuti di Lucca dobbiamo vederci un’opportunità, anche se mancano dieci partite. Possiamo scalare posizioni in classifica e possiamo confrontarci con avversarie, anche forti, con la consapevolezza che possiamo davvero giocarcela con tutti". Poi sulle scelte. "Ci sono diversi giocatori – ricorda Troise valutando un po’ di turnover visti i tanti impegni ravvicinati – che hanno fatto 180 minuti tra Ancona e Catania. Penso a Gorelli, a Langella, a Lamesta piuttosto che Morra. Stanno bene, non hanno avuto problemi fisici, ma è anche giusto in una distribuzione del minutaggio delle partite di mercoledì e domenica prossimi considerare di alternarli".