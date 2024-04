Il Rimini chiude in bellezza. Urciuoli regala i tre punti

Ultimo giro di giostra da tre punti per la Primavera 3 del Rimini che davanti al pubblico amico chiude la stagione battendo di misura la Pergolettese (1-0). A decidere il confronto è stato Urciuoli a una manciata di minuti dal novantesimo. I biancorossi salutano così il campionato con 32 punti messi al sicuro in 26 gare, chiudendo al settimo posto in classifica con gli stessi punti conquistati dall’Olbia. Primo posto saldamente nelle mani del Modena, mentre i playoff spetteranno a Triestina, Pro Vercelli, Pro Sesto e Pergolettese. Playout per le toscane Carrarese e Lucchese. Rimini: Sammarini, Mini, Ciavatta (35’ st Sposato), Tamburini, Brisku, Cherubini (40’ st Imola), Torino (35’ st Cesarini), Fontanelli, Giometti, Capicchioni (20’ st Urciuoli), Rubino (40’ st Paganini). A disp.: Cerretani, Madonna, Belletti, Innocenti, Di Pollina, Diotallevi. All.: Brocchini

Primavera 3. Girone A (26ª giornata): Arzignano Valchiampo-Modena 2-8, Lucchese-Fiorenzuola 2-2, Olbia-Lecco 1-1, Pro Patria-Triestina 1-2, Pro Vercelli-Carrarese 1-0, Rimini-Pergolettese 1-0. A riposo la Pro Sesto.

Classifica: Modena 58; Triestina 45; Pro Vercelli 41; Pro Sesto 40; Pergolettese 38; Olbia, Rimini 32; Fiorenzuola 31; Pro Patria 30; Lecco 26; Arzignano Valchiampo 24; Carrarese 18; Lucchese 14.