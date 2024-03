Il RImini ci riprova, vent’anni dopo. A Lucca per un poker di successi

Dopo 20 anni il Rimini ha l’occasione di riprovare a mettere in fila quattro vittorie consecutive. Potrà provarci domani in casa della Lucchese, dopo aver lasciato a secco nell’ordine Recanatese, Pontedera e Ancona. Un tris al quale potrebbe seguire un poker che, in serie C, manca da 20 anni. Era la stagione 2004-2005. Era il Rimini di Acori, quel fantastico Rimini che alla fine del campionato ottenne la promozione in serie B. Con 70 punti conquistati, al termine di una cavalcata incredibile. Fatta anche, di sei successi consecutivi nel girone d’andata. Battendo, nell’ordine Fermana, Martina Franca, Giulianova, Foggia, Cittadella e Reggiana. Un momento d’oro per quella squadra quasi imbattibile. Che il Rimini di Troise ha l’opportunità di avvicinare un po’ rimettendo in fila una serie di successi importanti. Qualche anno dopo, ma in serie B, il Rimini riuscì a ripetersi. O quasi. Con cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque gare di campionato. Battendo Triestina, Pisa, Brescia, Albinoleffe e Messina. Ma al di là delle statistiche, che in questo caso riportano agli occhi dei tifosi anche campionati particolarmente piacevoli, il Rimini di oggi sa quanto siano pesanti i punti in palio domani al Porta Elisa. Con due mesi d’anticipo, infatti, capitan Colombi e compagni potrebbero mettere una importante ipoteca sulla salvezza e iniziare a concentrarsi esclusivamente su chi li precede in classifica. Iniziando a scalare, possibilmente, qualche posizione in chiave playoff. Troise qualche calcolo evidentemente nella sua testa lo ha già fatto. Con l’obiettivo primario, da giovedì a oggi, di mettere subito nel cassetto la dolorosa uscita di scena dalla Coppa Italia. La sconfitta di Catania è di quelle che potrebbero lasciare il segno. Ma è anche di quelle, proprio per come i biancorossi hanno disputato quel match, dare maggiori consapevolezze in chiave campionato. Ed è questo che si augura il tecnico partenopeo che per la gara contro la Lucchese, presubilmente, dovrà rinunciare ancora una volta a Nicola Pietrangeli (infortunato) in difesa. In dubbio Capanni e Marchesi che sembrano ormai essersi buttati alle spalle i rispettivi e lunghi infortuni.