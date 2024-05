Il Rimini costruisce il futuro. I biancorossi ripartono dalle Marche

Il Rimini tra un mese e mezzo ripartirà dalle Marche. Lì, tra Frontone e Carpegna, nascerà, dalla metà di luglio, la squadra affidata ad Antonio Buscè. In mezzo, oltre quaranta giorni di serrate trattative di mercato. Ma torniamo al ritiro, già fissato dal club in accordo con il nuovo allenatore. I biancorossi, presumibilmente intorno al 15 luglio, a inizio settimana, si ritroveranno in riviera per il raduno. Che comprenderà visite mediche e magari anche qualche prima sgambata sul campo. Poi l’allenatore campano metterà tutta la truppa, giovedì 18, sul pullman che condurrà i biancorossi nella prima sede di ritiro, quella di Frontone, comune della provincia di Pesaro e Urbino di poco più di mille anime a poco più di 100 chilometri dalla base. Al confine con l’Umbria. Qui i giocatori del Rimini si alleneranno per i primi dieci giorni. Qui il gruppo inizierà a diventare squadra seguendo la linea tracciata da mister Buscè. Poi domenica 28 luglio i biancorossi passeranno nella seconda sede di ritiro, quella di Carpegna. Restando nella provincia di Pesaro e Urbino, ma avvicinandosi un po’ di più a casa (a una quarantina di chilometri dalla riviera). E sarà quello il momento giusto, presumibilmente, per vedere live i primi passi del Rimini di mister Buscè.

Due settimane in Carpegna, o poco più, prima di iniziare a prendere decisamente confidenza con il sintetico del ’Romeo Neri’. Perché di lì a poco avrà inizio un nuovo campionato. Pensare ora a che Rimini avrà a disposizione il 18 luglio, primo giorno di ritiro, l’ex tecnico della Vibonese ancora è complicato. Una buona base di giocatori al momento c’è, ma a qualche bufera di mercato occorrerà farsi trovare con l’ombrello pronto in mano. I primi passi che la dirigenza del club della presidente Di Salvo compierà sono quelli legati ai giocatori che, nonostante siano in scadenza di contratto, il Rimini non vuole farsi scappare. E già nei prossimi giorni da questo punto di vista potrebbero esserci delle novità. Poi ci sarà da fare muro per trattenere qualche ’gioiello’, senza dimenticare il capitolo under. Capitolo che il club ha messo in cima alle priorità pensando alla prossima stagione, ma che al momento ancora deve essere interamente scritto.