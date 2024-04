Il Rimini e gli incroci playoff. Settimo posto ancora possibile

Il decimo posto è al sicuro, ma potenzialmente il Rimini, che domenica scorsa al ‘Neri’ si è guadagnato con una giornata d’anticipo i playoff, potrebbe issarsi fino al settimo posto. E decisivi da questo punto di vista saranno i novanta minuti che domenica chiuderanno la regular season. Tre i punti a disposizione, quattro le squadre racchiuse nel giro di tre punti. Da Rimini a Pescara passando da Pontedera e Arezzo. I biancorossi di Troise attualmente sono a quota 50, in condominio con l’Arezzo, ma in svantaggio negli scontri diretti con i toscani. Da qui il decimo posto. Due gradini più in alto, a quota 52, ci sono Pescara e Pontedera. Mentre più avanti Gubbio e Juventus Next Gen si contendono il quinto posto. Ma se gli umbri non possono più essere ripresi dalle altre inseguitrici, lo stesso non si può dire per la giovane Juve, costretta anche a guardarsi le spalle. Ecco perché l’ultima giornata sarà decisiva per stilare la classifica definitiva e la griglia playoff. Utile in questa fase, ricordare anche come funziona, il primo turno dei playoff, quello a girone. Nel senso che a darsi battaglia saranno, inizialmente, le squadre che già si sono affrontate lungo tutto il campionato. Diciotto, contando tutti e tre i gironi, le squadre al via sabato 4 maggio. Sei per raggruppamento che si affronteranno in gara unica. Dentro o fuori. La quinta classificata se la vedrà con la decima, la sesta con la nona, la settima con l’ottava. A giocare davanti ai propri tifosi, saranno le migliori classificate. Quindi, la quinta, la sesta e la settima. Per le vincenti, il cammino proseguirà verso il secondo turno. Sempre ‘a girone’, nel quale a entrare in gioco sarà anche la quarta classificata. E poi da lì, per le squadre vincenti, il cammino proseguirà verso la fase nazionale dei playoff, quella in cui i team dei tre gironi si troveranno faccia a faccia. Il tutto per arrivare, un mese dopo, alla finalissima prevista a giugno (andata il 2, ritorno il 9). Un cammino eterno che metterà in palio un solo posto per la serie B. Il Rimini ora rimane concentrato su quello che ha già ottenuto e, al 4 maggio, conta di arrivarci con il miglior piazzamento.