Il Rimini e il derby indigesto. Ora è tempo di voltare pagina

C’è da smaltire la delusione. Forse preventivabile contro quella macchina da guerra che è il Cesena. Ma comunque dolorosa. In casa Rimini la sconfitta nel derby fa male anche il giorno dopo. Sulla squadra di Emanuele Troise sono piovute le polemiche. I tifosi sui social si sono scatenati perché, si sa, nei derby non c’è mai qualcosa di razionale. Una sconfitta è una sconfitta, anche se l’avversario è fuori portata. Le critiche dei tifosi non hanno lasciato indifferente Troise che, a caldo, le ha subito respinte al mittente difendendo la sua truppa. E proprio per questo, alla fine, è stato anche doppiamente criticato. Una difesa d’ufficio doverosa considerando che tra appena qualche giorno, nel tardo pomeriggio di martedì, capitan Colombi e compagni saranno impegnati in casa della Recanatese. E lì sì che il confronto sarà ad armi assolutamente pari e i punti peseranno il doppio in chiave salvezza. Ma anche pensando a quella zona playoff che i biancorossi sin qui hanno sempre guardato stando un passo indietro, ma che contano di raggiungere. In zona di galleggiamento il Rimini ha dimostrato di saperci stare, ma ancora la squadra di Troise non ha messo in chiaro cosa ha intenzione di fare da grande.

E il tempo a disposizione non è che sia poi più così tanto. Il mese di febbraio sarà determinante, guardandolo da diversi punti di vista. Il campionato, da una parte, con tanti scontri diretti. La semifinale di Coppa Italia con il Catania, dall’altra, per guardare quei playoff con occhi diversi. In mezzo c’è una squadra che dà sempre l’impressione di non aver trovato una propria vera dimensione, se la si guarda da settembre a oggi. Spregiudicata all’inverosimile quella di Raimondi, abbottonata all’inverosimile quella di Troise. Per trovare il punto di equilibrio i biancorossi hanno ancora qualche mese. Ecco perché le due sconfitte stagionali nel derby con il Cesena, quelle che fanno ’impazzire’ i tifosi, vanno messe nel dimenticatoio il prima possibile. Due confronti impari. Quello che oggi è riservato al Cesena è sotto gli occhi di tutti. Quello che domani sarà riservato al Rimini il club di Piazzale del Popolo deve ancora inquadrarlo a dovere.