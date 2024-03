Il Rimini riparte da Fermo: "Pronti a una battaglia"

Dovrà essere capace di avere la stessa fame di chi in questo finale di campionato farà di tutto per pronunciare la parola salvezza. Il Rimini rispetto a Fermana, Olbia e Vis Pesaro, le prossime tre avversarie in campionato, ha qualcosa in più. E non solo in termini di punti come recita la classifica. Ma là in fondo le motivazioni sono capaci di fare la differenza. E i biancorossi di mister Troise dovranno essere all’altezza soprattutto da questo punto di vista. Puntando più in alto: a rimanere in zona playoff. "Dopo le tre sconfitte arrivate di fila in campionato – dice Niccolò Tofanari – ci siamo detti di non fare troppi calcoli. Allora ci aspettavano sette finali. La prima con il Pescara è andata bene, quella vittoria ci ha ridato fiducia, ma è chiaro che quella è stata soltanto la prima tappa del percorso. Sembrerà strano dirlo, ma dobbiamo continuare pensando solo alla salvezza. Anche se sappiamo benissimo di poter guardare anche più avanti".

Un po’ di scaramanzia non guasta, e anche la voglia di non giocarsi questo finale di campionato tutto d’un fiato. "Ma passo dopo passo. E quella contro la Fermana sarà probabilmente già la più difficile. Sappiamo che i marchigiani si giocano tantissimo e che quelle in casa loro sono sempre battaglie. Dovremo farci trovare pronti". Già da più di dieci giorni i biancorossi stanno marciando verso la gara in casa della Fermana, dopo il rinvio del match che avrebbero dovuto giocare domenica scorsa contro l’Olbia. Contro l’ultima della classe il Rimini dovrà cercare di tenersi stretto quel decimo posto che la squadra di Troise non ha lasciato nemmeno rimanendo a riposo nel fine settimana. Una bella iniezione di fiducia in chiave playoff, ma la strada è ancora lunga e le avversarie che puntano agli spareggi promozione sono ancora parecchie. In questo finale di stagione i biancorossi dovranno non eccedere con gli alti e bassi. "Ci sta nei percorsi di crescita come quello che abbiamo fatto noi – dice il difensore toscano – ogni tanto perdere un po’ di equilibrio. Ma siamo consapevoli di aver fatto sin qui un cammino buono, soprattutto ripensando da dove eravamo partiti. E ora vogliamo concluderlo nel migliore dei modi con le somme che si tireranno tra un mese". Oggi per Tofanari e compagni è il giorno della rifinitura, poi domani sera di nuovo in campo (calcio d’inizio alle 20.45) per dare il via al tour de force di fine stagione.