Il Rimini ritrova Marchesi: "Fine di un incubo, ora i playoff"

Un’arma in più per mister Troise. La fine di un incubo per Federico Marchesi. Che per mesi è stato costretto a osservare i compagni da lontano, sempre alle prese con qualche acciacco fisico. Il centrocampista lombardo domenica scorsa a Carrara ha rimesso piede in campo. "Un incubo il mio – dice – nel quale ho davvero lavorato molto. Sotto tanti punti di vista. Quindi, nella difficoltà, sono soddisfatto di me stesso e ringrazio chi mi ha aiutato. Sono felice di essere tornato in campo e di poterci essere in queste ultime partite per dare il mio contributo alla squadra". Per di più in un momento in cui il centrocampo biancorosso viaggia tra una difficoltà e l’altra dal punto di vista degli infortuni. Ma, a 180 minuti dalla termine della regular season, occorre stringere i denti per raggiungere l’obiettivo. Mettendosi in fretta alle spalle la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Carrarese. Un ko sicuramente non salutare, ma che non ha ’schiodato’ il Rimini dal decimo posto in classifica, l’ultimo utile per disputare i playoff. "Nel primo tempo siamo riusciti a tenere bene il campo, cercando di trovare il gol – ci ripensa Marchesi – Il gol putroppo non è arrivato e nella ripresa la Carrarese ha cambiato passo. E il gol del raddoppio trovato nell’ultimo quarto d’ora, quello ci ha tagliato un po’ le gambe. Però siamo comunque super concentrati per andarci a prendere questi play off, anche perché siamo ancora dentro".

Una corsa nella quale i biancorossi dovranno confrontarsi con Virtus Entella e Gubbio. I liguri vogliono mettere la parola fine sul discorso salvezza, gli umbri vogliono arrivare agli spareggi promozione con il miglior piazzamente possibile. Insomma, due gare che non saranno semplicissime per il Rimini, soprattutto quella di domenica al ’Neri’ contro l’Entella. La squadra di Troise proverà, ancora una volta, a tenersi amico il ’Romeo Neri’, anche scrutando quello che succederà sugli altri campi. Le inseguitrici Lucchese e Pineto, entrambe sconfitte lo scorso turno, saranno impegnate rispettivamente con Carrarese e Spal. Incroci determinanti in questo finale di stagione, anche se il Rimini, rispetto alle concorrenti, ha il vantaggio di poter decidere il proprio destino. Cosa non di poco conto